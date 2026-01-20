Epilatore Laser Braun Silk Expert Pro 5 PL5157

🔥 Offerta Amazon
Braun Silk Expert Pro 5 Laser Alternative PULSATE Epilator, Ideal for Sensitive Areas, Face, Bikini and Armpits, 2 Accessories, Razor, Travel Case, Gift Idea PL5157 White and Gold
Scopri la tecnologia di epilazione avanzata con Braun Silk Expert Pro 5
Il Braun Silk Expert Pro 5 è un epilatore a luce pulsata progettato per risultati ottimali. Non si tratta di un epilatore laser, ma di un dispositivo che utilizza la tecnologia di luce pulsata all’avanguardia per consentirti di ottenere fino a 1 anno di pelle liscia, con risultati visibili già dopo 2 settimane (seguendo il regime di trattamento, i risultati individuali possono variare).
Vantaggi pratici:
- Trattamento rapido e confortevole: solo 10 minuti per un trattamento completo nel comfort della tua casa
- Risultati visibili in breve tempo: fino a 1 anno di pelle liscia e risultati visibili già dopo 2 settimane
Caratteristiche tecniche:
Il Braun Silk Expert Pro 5 utilizza la tecnologia Skin-Protection MAX, che regola automaticamente e continuamente ogni flash in base al tuo tono di pelle. Inoltre, dispone di fino a 125 impulsi di luce al minuto, permettendoti di trattare tutta la pelle con la modalità di scorrimento rapido.
Prodotto e accessori:
Il Braun Silk Expert Pro 5 è un prodotto di alta qualità, con dimensioni di 2,8 x 24,6 x 16,5 cm e un peso di 1,11 kg. Include anche 2 accessori, un rasoio e un caso di viaggio, rendendolo un’ottima idea regalo.
