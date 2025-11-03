Epilatore IPL 21J Painless con 999,900 Flash e Raffreddamento

🔥 Offerta Amazon
21J Pulsed Light Epilator with Cooling Function, Painless Laser Epilator for Women and Men, 9 Energy Levels, 999,900 Flashes IPL Pulsed Light for Body, Armpits, Bikini
Epilatore a Luce Pulsata 21J con Funzione Raffreddamento
Scopri l’epilatore a luce pulsata 21J, la soluzione perfetta per una pelle liscia e senza peli, progettata per uomini e donne. Con la sua funzione di raffreddamento, offre un’esperienza di epilazione indolore e confortevole, rendendo il trattamento adatto anche alle aree più delicate come ascelle e bikini.
Caratteristiche Principali
-
Tecnologia di Raffreddamento Avanzata: Tecnologia di raffreddamento istantaneo che mantiene una temperatura stabile tra 10 e 15 °C. Questo garantisce il massimo comfort durante l’uso, ideale per pelli sensibili.
-
Livelli di Intensità Regolabili: Con 9 livelli di intensità e una potenza di 21J, puoi personalizzare il trattamento in base alle diverse aree del corpo, dalle gambe alla zona bikini.
Vantaggi Pratici
- **Risultati Visibili**: Riduzione della densità dei peli in soli 8 settimane, con risultati visibili fino al 90%, per una pelle morbida e vellutata.
- **Uso Semplificato**: Supporta modalità automatica per le aree ampie e modalità manuale per aree più piccole, completando l’intero trattamento in circa 10 minuti.
Viene fornito in un kit completo, pronto all’uso con tutto il necessario per iniziare, inclusi rasoio monouso e panno per la pulizia.
Non lasciare che i peli superflui ti fermino! Scegli l’epilatore a luce pulsata 21J e inizia il tuo viaggio verso una pelle perfetta oggi stesso!
