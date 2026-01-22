Epilatore Braun Silk-expert Pro 5, Depilazione Pulsed Light

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€459.75 – €439.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Braun Silk·expert Pro 5 Pulsed Light Epilator, Women’s Body Hair Remover Alternative to Peli Laser, with Case, Venus Women’s Razor, 4 Heads, Braun Pulsed Light, Gift Idea, PL5358
Scopri la tecnologia di depilazione avanzata con Braun Silk·expert Pro 5
Il Braun Silk·expert Pro 5 è un epilatore a luce pulsata progettato per risultati ottimali. Non si tratta di un epilatore laser, ma di un dispositivo che utilizza la tecnologia di luce pulsata all’avanguardia per consentirti di ottenere fino a 2 anni di pelle liscia, con risultati visibili già dopo la prima seduta (seguendo il programma di trattamento. I risultati individuali possono variare).
Tecnologia innovativa per una depilazione sicura e confortevole
La luce pulsata si adatta automaticamente e continuamente al tuo tono di pelle grazie alla tecnologia Smart SkinProtect. Questo significa che puoi trattare tutta la tua pelle con facilità e rapidità, grazie alla modalità di scorrimento veloce che consente fino a 125 impulsi di luce al minuto.
Vantaggi pratici:
- Depilazione sicura e confortevole anche nelle aree più sensibili, grazie ai 3 modi di intensità e al filtro UV integrato
- Trattamento completo della pelle in soli 10 minuti, senza dover ricorrere a sedute dal beautician
Caratteristiche e garanzia
Il Braun Silk·expert Pro 5 è progettato in Germania e costruito nel Regno Unito, con una garanzia di 5 anni (condizioni applicabili sul sito web di Braun). Il pacchetto include il dispositivo, il caso e le istruzioni per l’uso.
Scegli la tecnologia di depilazione avanzata e scopri una pelle liscia e confortevole per anni. Acquista ora il Braun Silk·expert Pro 5 e scopri la differenza della depilazione professionale nel comfort della tua casa!
