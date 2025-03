Epigenetica e trauma: trasmissioni dannose alle generazioni successive

Il trauma può lasciare un’impronta duratura nel patrimonio genetico, un fenomeno analizzato nell’ambito dell’epigenetica, che studia come fattori ambientali, comprese esperienze traumatiche, influenzano l’espressione genica. Durante un convegno, il professor Matteo Villanova dell’Università Roma Tre ha presentato studi sull’eredità del trauma, evidenziando l’esperienza di individui che hanno subito stress intensi come guerre e abusi infantili.

L’epigenetica mostra che il nostro patrimonio genetico non è solo determinato dal DNA, ma anche da modifiche chimiche che influenzano l’attività genica. Le esperienze traumatiche possono provocare alterazioni in vari sistemi biologici, non solo nei diretti coinvolti, ma anche nei loro discendenti. Uno studio del 2004 sui topi ha dimostrato che la trasmissione del trauma può avvenire attraverso la metilazione del DNA, influenzando l’espressione di geni legati alla risposta allo stress.

Studi sugli esseri umani, in particolare sui discendenti di sopravvissuti all’Olocausto, hanno rivelato tassi elevati di disturbi legati allo stress post-traumatico, ansia e depressione, nonostante non avessero vissuto direttamente i traumi. Altri studi hanno esaminato i figli di donne maltrattate durante la gravidanza, mostrando una maggiore predisposizione a disturbi psichiatrici.

Il lutto, specialmente in caso di malattie legate all’amianto, è un’altra forma di trauma che incide sulla salute mentale e fisica, influenzando anche generazioni successive. Queste ricerche, seppur preliminari, potrebbero portare a nuove comprensioni e approcci terapeutici per affrontare il trauma transgenerazionale.