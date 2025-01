Epifania, cosa si celebra e come nasce il mito della ‘Befana’

La Befana, figura emblematicamente italiana, è legata a tradizioni che risalgono a riti propiziatori pagani, successivamente integrati dalla cultura romana. La sua origine è da rintracciare nell’antica Roma, dove durante le dodici notti dopo il solstizio d’inverno si credeva che misteriose donne volassero nei campi per favorire i raccolti futuri, guidate da divinità come Diana o Sàtia. Questo mito avrebbe dato vita alla figura della “donna volante” sulla scopa.

In Austria e Germania, la Befana è simile a Perchta, una donna anziana con abiti consumati, simbolo dell’anno vecchio e della natura invernale. In queste culture, è tradizione bruciare fantocci di stracci per dare il benvenuto al nuovo anno, un’ulteriore connessione con la figura della Befana che rappresenta purificazione e rinascita. Col tempo, la Befana è stata assimilata alla figura della strega, probabilmente a causa di influenze derivate da Halloween e dalla condanna cristiana delle pratiche pagane.

Il termine “befana” potrebbe derivare da una distorsione linguistica di “epifania”, attraverso le forme “bifanìa” e “befanìa”. La tradizione di portare regali o carbone ai bambini è legata sia a Babbo Natale e San Nicola, sia alla divinità romana Strenia, associata al nuovo anno e agli scambi di doni durante i Saturnali.

Inoltre, la festività della Befana era un’occasione per le famiglie povere di integrare il loro reddito, ricevendo cibo e doni per il loro passaggio di casa in casa. Un tentativo moderno di cristianizzare la leggenda narra di un incontro tra la Befana e i Magi, in cui i sacerdoti cercherebbero di convincerla a seguirli per vedere il Bambino Gesù. Dopo un iniziale rifiuto, la Befana, pentita, inizierebbe a viaggiare di casa in casa per portare doni, cercando così di espiare la sua mancanza.

Queste tradizioni intrecciano folclore, elementi pagani e significati cristiani, rendendo la Befana un simbolo ricco e complesso di riti e credenze popolari.