mercoledì – 21 Gennaio 2026
Salute

Epidemia di morbillo nella Carolina del Sud

L’epidemia di morbillo nella Carolina del Sud continua a crescere, con 88 nuovi casi segnalati dai funzionari. Dal mese di ottobre, sono stati segnalati 646 casi di morbillo nel Dipartimento di sanità pubblica della Carolina del Sud.

La diffusione dei casi di morbillo negli Stati Uniti ha fatto temere che il paese potrebbe perdere lo stato di eliminazione del morbillo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera che un paese abbia eliminato il morbillo se non ci sono infezioni o epidemie di morbillo trasmesse localmente che durano 12 mesi o più.

L’epidemia nella Carolina del Sud è concentrata nella contea di Spartanburg, con recenti luoghi di esposizione pubblica che includono scuole, un supermercato e il Museo statale della Carolina del Sud. La maggior parte dei casi si verifica nella comunità affiatata e sottovaccinata nello Spartanburg.

Il morbillo è una delle malattie infettive più contagiose e può causare gravi infezioni che portano a ricovero e morte. Il vaccino contro il morbillo è altamente efficace e sicuro, ma i tassi di vaccinazione sono diminuiti negli ultimi anni, con molte aree che sono scese al di sotto della soglia di immunità di gregge necessaria per impedire la circolazione della malattia.

Gli Stati Uniti hanno registrato 171 casi di morbillo a livello nazionale, e l’Organizzazione Panamericana della Sanità esaminerà lo stato di eliminazione del morbillo negli Stati Uniti e in Messico. Il Canada ha perso lo stato di debellatore del morbillo, e gli Stati Uniti hanno ufficialmente eliminato il morbillo nel 2000.

Per prevenire il morbillo, la cosa migliore che una persona può fare è vaccinarsi. Una dose di vaccino MPR è efficace al 93% contro il morbillo, e la serie completa a due dosi è efficace al 97%. importante seguire le raccomandazioni dei funzionari della sanità pubblica, restare a casa se non ci si sente bene e stare lontano dalle persone che hanno il morbillo per prevenire un’ulteriore trasmissione della malattia.

