Epic Games Store regala Trine Classic Collection

Continuano i regali natalizi di Epic Games Store con i giochi gratis del 30 dicembre, ovvero la Trine Classic Collection. Questa raccolta comprende quattro titoli di avventure in stile platform: Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power e Trine 4: Definitive Edition.

La Trine Classic Collection può essere scaricata gratuitamente effettuando il login con le proprie credenziali di Epic Games Store entro le prossime 24 ore. La raccolta rimarrà disponibile gratuitamente fino alle ore 16:59 di domani, quando verrà sostituita dal prossimo regalo di Epic Games Store, che verrà svelato e messo a disposizione alle 17:00.

La serie Trine, sviluppata da Frozenbyte, propone un mix di platform, azione, avventura e rompicapi ad ambientazione fantasy, con la magia come elemento distintivo principale. La Trine Classic Collection consente di giocare tutti e quattro i capitoli principali in un colpo solo, offrendo una notevole quantità di ore di gameplay. Il gameplay si basa sull’azione tipica dei platform “2,5D” caratterizzata anche dalla presenza di numerosi combattimenti e puzzle da risolvere, utilizzando i poteri magici dei vari personaggi.