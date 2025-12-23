Epic Games Store: Paradise Killer gratuito

Epic Games Store prosegue con la sua iniziativa natalizia e propone un nuovo regalo: il gioco gratis del 22 dicembre è Paradise Killer. Il gioco può essere scaricato gratuitamente effettuando il login con le credenziali di Epic Games Store, e una volta riscattato, entrerà a far parte della libreria personale, rimanendo disponibile anche dopo il periodo di promozione, purché venga riscattato entro 24 ore.

Paradise Killer rimarrà disponibile gratuitamente fino alle ore 16:59 di domani, quando verrà sostituito dal prossimo regalo di Epic Games Store, che verrà svelato e messo a disposizione alle 17:00 in punto. Paradise Killer è una bizzarra avventura investigativa ambientata in un’isola che sembra essere fuori dalla realtà, che si rigenera ciclicamente a intervalli di qualche millennio e si incentra sulla volontà di riportare in vita delle divinità aliene.

All’interno di questa stranezza si è consumato un terribile crimine: alla vigilia della rinascita, il Consiglio viene assassinato e Paradise Island sterminata, mettendo a rischio tutto il processo ciclico di resurrezione dell’isola come sistema perfetto. Per questo motivo, la “maniaca delle investigazioni”, Lady Love Dies, viene richiamata dall’esilio per trovare il colpevole, cercando di risolvere un caso che si presenta decisamente intricato e dalle conseguenze potenzialmente devastanti.

Il gioco consiste nell’esplorare l’isola, interagire con i suoi variopinti abitanti e raccogliere indizi e prove da presentare poi in tribunale una volta che si sarà elaborata una teoria solida e un impianto di accusa. Paradise Killer arriva subito dopo l’ottimo Sorry We’re Closed, proposto come gioco gratis del 21 dicembre, e in attesa di quello che arriverà il 23 dicembre.