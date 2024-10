Epic Games accusa Samsung e Google di pratiche sleali di mercato

La recente rimozione di Fortnite dal Galaxy Store ha segnato l’inizio di una battaglia legale tra Epic Games e i giganti della tecnologia Samsung e Google. Epic accusa entrambe le aziende di pratiche anticoncorrenziali, affermando che stiano cercando di rendere il Google Play Store l’unico canale per scaricare applicazioni sui dispositivi Samsung. Dopo una vittoria legale contro Google in un caso simile, Epic si sta ora concentrando su Samsung, contestando in particolare la funzionalità Auto Blocker.

L’Auto Blocker, introdotto da Samsung nell’ottobre 2023, è un sistema di sicurezza che blocca l’installazione di app provenienti da fonti diverse dal Google Play Store o dal Galaxy Store. Inizialmente facoltativa, questa funzione è diventata obbligatoria dal 11 luglio, sollevando le preoccupazioni di Epic, che evidenzia come l’installazione di app esterne richieda ora ben 21 passaggi, rispetto ai soli 4 per disattivare l’Auto Blocker.

Epic Games accusa Google e Samsung di collaborare per ostacolare il sideloading delle applicazioni, una violazione secondo loro dell’esito della precedente causa contro Google. Tim Sweeney, CEO di Epic, parla apertamente di “collusione” tra le due aziende, sebbene manchino prove concrete a sostegno di questa affermazione. Sweeney ha dichiarato che spera emergano ulteriori prove durante i procedimenti legali.

Google ha risposto alle accuse definendo la causa di Epic “infondata e pericolosa”, sostenendo che i produttori di dispositivi Android possono sviluppare liberamente funzionalità di sicurezza. L’azienda nega qualsiasi collusione con Samsung e ribadisce l’importanza della libertà di innovare e di implementare misure di sicurezza sui loro dispositivi.

Le settimane a venire saranno cruciali per il futuro del caso legale di Epic Games, che potrebbe influenzare le pratiche di distribuzione delle applicazioni su Android. La battaglia legale non solo riguarda Fortnite, ma potrebbe avere ripercussioni più ampie sull’intero ecosistema delle app e sulle politiche di installazione per i dispositivi Android.