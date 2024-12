L’epatocarcinoma, il tumore più comune del fegato, rappresenta una grave sfida per la salute globale, in particolare nel Lazio, dove gli esperti chiedono la creazione di una rete territoriale integrata per garantire diagnosi precoci e trattamenti uniformi. Durante l’evento “L’epatocarcinoma nel Lazio. Focus sulle diverse realtà territoriali” a Latina, il professor Adriano De Santis ha sottolineato l’urgenza di una strategia per gestire questa patologia, caratterizzata principalmente da fegato cirrotico, spesso causato da epatiti virali o abusi alcolici.

Nel 2023, in Italia, sono state stimate 12.200 nuove diagnosi di tumore al fegato con oltre 9.600 decessi nel 2022, e il Lazio presenta un quadro critico con un aumento dei casi, specialmente nelle province di Roma e Latina. La sorveglianza clinica è cruciale, in quanto l’epatocarcinoma raramente si sviluppa su fegato sano.

Nel Lazio, l’epatocarcinoma è tra le principali cause di ricovero ospedaliero, con 184 ricoveri e 86 decessi solo nel 2020 nella provincia di Latina. Tuttavia, esistono disparità nelle risorse diagnostiche. Mentre alcune strutture romane offrono terapie avanzate, altre province come Latina e Formia sono penalizzate da un accesso limitato a tecnologie moderne.

Il professor Lorenzo Ridola ha evidenziato l’importanza di un approccio multidisciplinare per migliorare la prognosi dei pazienti, menzionando programmi di cura integrati già adottati nella ASL di Latina. La radioembolizzazione epatica è un esempio di terapia innovativa, con oltre 1.500 pazienti trattati dal 2004.

Per affrontare queste sfide, è necessario sviluppare una rete territoriale che coinvolga medici di medicina generale e specialisti delle ASL, facilitando l’identificazione precoce dei pazienti a rischio e garantendo l’accesso a risorse adeguate. Coinvolgere i medici di base nei programmi di screening per l’epatite virale potrà aumentare l’efficacia della sorveglianza.

In conclusione, la creazione di una rete integrata non è solo necessaria, ma rappresenta una responsabilità verso i pazienti. Con un impegno collettivo, il Lazio può diventare un modello nella gestione dell’epatocarcinoma, come evidenziato dal professor De Santis, sottolineando l’urgenza di agire per garantire parità d’accesso alle cure.