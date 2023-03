Eono by Amazon – Altoparlante Bluetooth, con tecnologia del suono HARMAN

Descrizione Prodotto

Tecnologia Deep Bass Sound di Harman – Progettata dagli esperti audio di Harman per la riproduzione di un suono preciso, coinvolgente e una distribuzione dei bassi migliorata. Provate questi altoparlanti per crederci.

Funzionamento senza mani: Il microfono integrato offre un suono cristallino e ti permette di controllare la riproduzione delle tue tracce utilizzando l’assistente vocale in pochi secondi

Equalizzatore a 2 bande: Premi il tasto di accensione tre volte per potenziare il suono della gamma alta e di quella bassa e ottimizza la qualità del suono della tua mega playlist.

La festa non finisce mai: La batteria ricaricabile Li-on offre fino a 5 ore di riproduzione di autonomia, così potrai continuare a goderti la festa finché vuoi.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 5.51 x 5.51 x 2.31 cm; 68.02 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 giugno 2021

Produttore ‏ : ‎ Eono

ASIN ‏ : ‎ B08J8F46GF

Numero modello articolo ‏ : ‎ Bongo Pint

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Restrizioni di spedizione: Questo articolo è disponibile per l’esportazione nei paesi dell’Unione Europea.

Questo altoparlante compatto ultra portatile ti permette di goderti un suono potente con un dispositivo dalle dimensioni ridotte; dotato di Bluetooth 5.0 per uno streaming wireless di alta qualità

Grazie all’avanzata tecnologia del suono disegnata da HARMAN, potrai goderti un’esperienza di ascolto coinvolgente che mette l’accento sulla resa dei bassi

Premi il tasto di accensione per 3 volte per attivare l’equalizzatore a 2 bande, potenzia la gamma dei bassi e quella degli alti e ottimizza la qualità del suono della tua mega playlist

La festa non finisce mai grazie alla batteria ricaricabile ad alta capacità agli ioni di litio integrata che garantisce fino a 5 ore di autonomia

Abbastanza robusto per accompagnarti nelle tue avventure all’aria aperta, realizzato con un tessuto resistente e un rivestimento rinforzato in gomma

Dotato di un microfono integrato per l’uso a mani libere e un tasto per l’accesso a Google Now e Siri; consulta il meteo, ricevi aggiornamenti sui risultati sportivi oppure riproduci la tua playlist preferita in pochi istanti

