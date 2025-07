Eolico offshore in Italia: il futuro dell’energia rinnovabile

L’energia eolica offshore rappresenta una delle prospettive più interessanti per il futuro energetico dell’Italia. Durante il Summit sull’eolico marino, organizzato da ANEV, il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha evidenziato i progressi del Paese in questo settore.

Pichetto ha sottolineato che l’Italia è già leader in vari ambiti tecnologici legati all’eolico marino, creando opportunità per sviluppare una filiera industriale nazionale robusta e competitiva. La strategia del governo punta a favorire la crescita dell’eolico offshore attraverso facilitazioni per investimenti, procedure di autorizzazione e ricerca. L’obiettivo è integrare questa tecnologia nel mix energetico nazionale.

Inoltre, il ministro ha rimarcato l’importanza di diversificare le fonti energetiche rinnovabili. Espandere l’eolico offshore non solo contribuirà alla sostenibilità ambientale, ma aumenterà anche l’autonomia e la sicurezza energetica dell’Italia in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, evidenziando la necessità di ridurre la dipendenza da fonti esterne inaffidabili.