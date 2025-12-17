Eolico in Toscana

11.9 C
Il progetto dell’impianto eolico “Bordigaie” nel comune di Firenzuola, ai confini tra Toscana ed Emilia Romagna, sta per affrontare una fase importante con la Conferenza dei Servizi, passaggio fondamentale per l’approvazione del progetto. Il progetto, promosso dalla società SKI W AD Srl di Milano, prevede l’installazione di quattro aerogeneratori da 6,0 MW ciascuno, con diametro massimo di 162 m, altezza al mozzo 119 m e altezza massima complessiva pari a 200 m, nei pressi della frazione firenzuolina di Bruscoli, in località Confienti.

Il progetto è fortemente osteggiato dalla popolazione e dall’amministrazione comunale di Firenzuola. Il sindaco Giampaolo Buti ha dichiarato che parteciperà alla Conferenza dei Servizi istruttoria e confermerà il parere contrario già espresso, in quanto non è stata prodotta alcuna documentazione atta a superare le carenze documentali e progettuali già evidenziate nel primo parere.

I pareri dei vari uffici della Regione Toscana non esprimono netta contrarietà e anzi in gran parte si valutano positivamente le integrazioni presentate dall’azienda milanese. Il sindaco Buti si appella al presidente affinché mantenga la posizione contraria al progetto di eolico espressa in precedenza.

