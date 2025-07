Eolico e paesaggio: il dibattito sul monte Craguenza

Un nuovo progetto di energia eolica sta suscitando un acceso dibattito in Friuli Venezia Giulia. La società Ponente Green Power srl ha presentato un’iniziativa per installare quattro aerogeneratori, alti 200 metri, sul crinale del monte Craguenza, tra Pulfero e Torreano. L’impianto, previsto per una potenza totale di 28 megawatt, richiederà un investimento di circa 65 milioni di euro e ha già avviato il processo di Valutazione di impatto ambientale (VIA) a partire dal 30 giugno 2025.

Il progetto interessa un’area collinare di particolare pregio paesaggistico, non lontana da attrazioni turistiche come le grotte di San Giovanni d’Antro e il Cammino Celeste. Le preoccupazioni espresse da amministratori locali e cittadini si concentrano sull’impatto visivo e le ripercussioni sul turismo sostenibile, in una zona già vulnerabile sul piano socioeconomico.

Il sindaco di Pulfero e altri amministratori hanno annunciato l’intenzione di presentare osservazioni formali entro 30 giorni dall’inizio del procedimento. Diversi politici regionali si sono schierati contro il progetto. Elia Miani, della Lega, ha definito l’iniziativa “uno scempio”, temendo danni al paesaggio e agli investimenti turistici. Anche Furio Honsell, di Open Sinistra Fvg, ha denunciato il progetto come un “ecomostro”, lamentando una mancanza di trasparenza nel processo.

Simona Liguori, del Patto per l’Autonomia, ha insistito sull’importanza del paesaggio nella qualità della vita e ha criticato la mancanza di coinvolgimento delle comunità locali. Dal Movimento 5 Stelle, la consigliera Rosaria Capozzi ha proposto una collaborazione bipartisan per contrastare la realizzazione dell’impianto, ricordando una proposta di legge regionale per limitare l’installazione di impianti nelle aree sensibili.

L’assessore regionale all’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha confermato la contrarietà della Regione, affermando che iniziative di questo tipo non sono accettabili in territori di elevato valore paesaggistico. Tuttavia, il processo di VIA è ancora nella fase iniziale e le osservazioni da parte della comunità regionale restano aperte.