Enzo Tortora: la miniserie che svela un’ingiustizia italiana

Presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, la miniserie “Portobello” racconta la storia di Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. Marco Bellocchio, il regista, ha spiegato che Tortora non era un eroe, ma un uomo comune vittima di una grave calunnia.

La serie, composta da sei puntate, ha attirato un vasto pubblico, raggiungendo 28 milioni di telespettatori a puntata, pari a metà dell’Italia. Bellocchio ha descritto il caso di Tortora, evidenziando come ci fosse un dibattito acceso tra sostenitori dell’innocenza e chi lo considerava colpevole, paragonando la situazione a una “calunnia del barbiere di Siviglia”.

Il regista ha rivelato che ciò che lo ha colpito di Tortora è stata la sua ordinarietà, pur non identificandosi con lui. La differenza ideologica li separava e Bellocchio lo guardava con distacco, ironizzando sulla sua immagine di intellettuale. Tuttavia, quando Tortora fu ingiustamente accusato e arrestato, Bellocchio ha visto in lui un simbolo di un’ingiustizia che perdurava.

Il cast della miniserie include Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, e molti altri, con la partecipazione di Alessandro Preziosi. La sceneggiatura è stata scritta da Bellocchio insieme a Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. La serie sarà disponibile sulla nuova piattaforma streaming HBO Max da marzo.