Enzo Paolo Turchi svela: ‘Fingo di ascoltare Carmen Russo’

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono stati ospiti del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, mostrando la loro vivacità e spontaneità. La coppia, insieme da quarant’anni, ha parlato della loro vita quotidiana, rivelando anche le difficoltà di convivere dopo tanto tempo. Durantela trasmissione, Enzo Paolo ha scherzato sul fatto che Carmen occupa tutto lo spazio del camerino, mentre lui si sente un po’ trascurato. Nonostante le battute, ha riconosciuto che la vita insieme comporta sfide, con Carmen che, secondo lui, è molto precisa nelle faccende domestiche.

In un momento più serio, Enzo Paolo ha condiviso la sua esperienza come padre della figlia Maria, esprimendo il desiderio di darle affetto e presenza, elementi che lui non ha ricevuto durante la sua difficile infanzia. Ha raccontato di come sua madre, che ha vissuto traumi significativi, lo abbia iscritto a una scuola di danza per offrirgli un’opportunità migliore. Ricorda con nostalgia i tempi in cui lavorava per guadagnarsi da vivere e come il suo amore per la danza sia nato successivamente.

Infine, Enzo Paolo ha evidenziato il sacrificio e l’amore che ha per la sua famiglia, raccontando come, con i suoi primi guadagni, sia riuscito a comprare una casa per sua madre, mentre affrontava il resto della vita con semplicità e gioia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it