Enzo Paolo Turchi si scusa con la famiglia di un VIP: “Me lo hanno chiesto in confessione”

Enzo Paolo Turchi, dopo la diretta del Grande Fratello, ha riunito i partecipanti per scusarsi pubblicamente con Rosa, moglie di Marco Garofalo. Le scuse seguono alcune dichiarazioni poco felici fatte da Turchi su Garofalo un mese fa, il quale era un noto ballerino e coreografo. Turchi ha chiarito che le sue parole sono state fraintese dalla famiglia di Marco e che il suo intento era solo quello di sottolineare quanto fosse determinato a raggiungere i suoi obiettivi.

Turchi ha spiegato: “Quando uno vuole ce la fa. Marco giocava a calcio, come me si è impegnato per realizzare i suoi sogni”. Ricordando il percorso professionale di Marco, ha rivelato di averlo portato in Francia con Raffaella Carrà per uno spettacolo e di averlo successivamente assunto come assistente. Ha anche ricordato che Garofalo è stato primo ballerino accanto a Carmen. Turchi ha affermato di avere sempre stimato Marco e di volere bene alla moglie Rosa. Ha espresso rammarico per eventuali fraintendimenti, dicendo: “Chiedo scusa se ho detto qualcosa che è stato frainteso”.

Inoltre, ha voluto sottolineare che, nonostante Marco non avesse studiato danze da giovane e avesse iniziato tardi, questo non rappresenta un difetto, anzi, è un segno di successo. “E’ stato un grande coreografo fino alla fine”, ha aggiunto Turchi. Nonostante le sue affermazioni, si è scusato ancora una volta, affermando di non ricordare le parole esatte che avevano causato il malinteso.

Infine, si è rivolto direttamente a Rosa, promettendo di incontrarsi con lei e i suoi figli una volta terminata l’esperienza nel programma. Ha voluto chiarire che il suo desiderio era di chiarire la questione, sostenendo di aver sempre parlato bene di Marco. La sua intenzione era quella di mantenere il rispetto e l’affetto sia per Marco che per Rosa, mostrando grande sensibilità e desiderio di riparare qualsiasi danno causato dalle sue dichiarazioni.