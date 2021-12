Qualche giorno fa Carmen Russo ha rivelato che lascerà il GF Vip il 13 dicembre, per passare le festività con il suo Enzo Paolo Turchi e la piccola Maria. Il coreografo intervistato a Casa Chi ha dichiarato che vorrebbe che la moglie restasse nel reality.

“Sì ho sentito che vuole uscire. Sai che cosa, lei dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori. Lei non sa se io riesco a gestire la bimba, si preoccupa della bambina. Quindi se glielo dico io in prima persona vedrete che resterà. Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì, perché ci teneva a fare questo programma. Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri natali“.

Anche io sono convinto che se Carmen avrà un messaggio dal suo Enzo resterà nella casa di Cinecittà. Inoltre qualche settimane in più in gioco farà bene anche al portafogli.

Il marito di Carmen ha poi spiegato bene quello che è successo alla loro scuola di danza a Palermo: “Ci sono stati dei problemi è verissimo. Questo è successo a noi, come ad altri. Siamo stati chiusi tanto, per due anni. Ringrazio il governo per il credito di imposta del 60%. Il 40 dovevamo metterlo noi e abbiamo le pec precise che lo dimostrano. Il proprietario non ha accettato il credito di imposta. – ha concluso Enzo Paolo Turchi – Una piccola azienda come la nostra non può affrontare due anni di spese. Non siamo riusciti più a recuperare tutto. Loro mi hanno fatto lo sfratto“.

Enzo Paolo, fallo per la scuola di danza e falla restare#GFVIP #mariaseimia pic.twitter.com/JrJoaSiz53 — ℕ , ℕ 🍵 (@vivosurealtime) November 30, 2021

Sto immaginando Enzo Paolo sul divano che ascolta Carmen mentre spilla il loro privato 🤣 #gfvip — Deborah (@debbie_2804) December 1, 2021

Enzo Paolo Turchi e i giudizi sui geffini.

“Carmen si sta comportando benissimo al GF Vip. Ovviamente con i pro e i contro, spesso si può sbagliare involontariamente. Chi mi piace o non mi piace? Capisco perfettamente che ognuno ha la sua strategia. Poi i giovani sbagliano spesso strategia. Ad esempio Lulù che vorrebbe soltanto i giovani. Però se fai il GF Vip devi mettere in gioco la tua carriera. Se invece non giochi nulla è troppo facile. Poi vorrei dire alle principesse che dovrebbero fare un bagaglio ascoltando i più grandi che hanno delle belle carriere. Aldo mi piace, ha detto ‘ho avuto tante sconfitte e poche vittorie’,. Queste sono le lezioni da imparare. Alex vorrei capirlo anche io. Lui è sempre impeccabile e perfetto. Però delle volte mi sembra che stia recitando e pecca in quello. Delle volte è troppo, si lasciasse andare nella normalità. Ragazzi è troppo impostato, è come se io camminassi facendo i passi di danza. Soleil devo dire che ci sta cascando e si sta innamorando veramente. Lei era la più forte ed è caduta all’amore”.