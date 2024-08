Enzo Paolo Turchi al GF: “Lì c’è il bagno! Non scapperò come a L’Isola”

Sull’ultimo numero di Nuovo Tv Enzo Paolo Turchi ha praticamente confermato che lo vedremo nella prossima edizione del Grande Fratello. Il nome del coreografo è stato fatto un mese fa da Dagospia (insieme a lui dovrebbero entrare anche Lino e Alessia di Temptation Island) e adesso lui ha rivelato che Carmen Russo gli ha già dato delle direttive ed ha aggiunto che sua figlia Maria lo supporterà da casa. Ma non è tutto, perché Enzo Paolo sul settimanale di Riccardo Signoretti ha fatto anche una promessa a tutti i fan del Grande Fratello. Turchi ha dichiarato che questa volta non fuggirà, anche se dovesse avere problemi di emorroidi.

“Non saranno le emorroidi a farmi scappare dalla casa! Non posso confermare nulla adesso, ma posso dire che mi piacerebbe entrare. Di certo, se dovessi soffrire di emorroidi come mi successe in Honduras potrei gestire la situazione in modo più semplice: laggiù non c’era nemmeno il bagno. In questo caso se dovesse capitare sarebbe più facile. Nostra figlia Maria si divertirebbe a fare il tifo per me”.