Enzo Paolo: “Mia moglie Carmen Russo è famosa in Spagna”, ma la nuova inquilina spagnola non sa chi sia

Ieri sera, Maica Benedicto è entrata al Grande Fratello direttamente dal Gran Hermano spagnolo. Durante la presentazione ai concorrenti, Alfonso Signorini l’ha rassicurata dicendo che molti concorrenti parlano la sua lingua, come Iago Garcia, Javier Martinez, Yulia Bruschi ed Enzo Paolo Turchi. Durante una pausa pubblicitaria, Enzo Paolo l’ha avvicinata per presentarsi e ha iniziato a parlare della sua carriera in Spagna. Le ha raccontato di aver lavorato a lungo con Raffaella Carrà, di aver inventato il famoso Tuca Tuca e di essere sposato con Carmen Russo.

Maica, incuriosita, ha mostrato indifferenza al nome di Carmen. Enzo Paolo, notando la sua reazione, ha cercato di farle capire che sua moglie è molto famosa e ha vinto Supervivientes, un noto reality show spagnolo. Tuttavia, Maica, ancora confusa sull’importanza di Carmen, ha chiesto: “Qua in Italia?” e, alla risposta affermativa di Enzo Paolo, ha realizzato di non conoscerla, ammettendo in modo scherzoso di non sapere chi fosse.

Questa situazione ha suscitato un certo hype, poiché l’incontro fra Maica ed Enzo Paolo era atteso. Sebbene la ballerina spagnola non conosca Carmen Russo, è comprensibile, dato che la carriera di Carmen è stata predominante negli anni Novanta e Duemila, periodo durante il quale Maica era ancora una bambina. Carmen ha infatti vinto Supervivientes nel 2006, un fatto che ha sicuramente reso la sua notorietà meno visibile per una giovane come Maica, che probabilmente non seguiva il programma all’epoca.

L’incontro tra i due ha messo in risalto anche le differenze nelle esperienze e nella cultura televisiva spagnola e italiana. Nonostante la curiosità iniziale, l’interazione tra Maica ed Enzo Paolo si è conclusa con un certo imbarazzo, ma ha anche mostrato il diverso clima culturale in cui i concorrenti del Grande Fratello si trovano a operare. Questa dinamica tra i partecipanti e le loro conoscenze reciproche continua a essere un aspetto interessante nel contesto del reality.