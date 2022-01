Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si sono sposati due volte, la seconda nel 2015 (dopo 28 anni dal primo) per celebrare il rinnovo dei voti.

Un’occasione speciale – trasmessa in diretta a Domenica Live da Barbara d’Urso – dove sarebbe dovuta essere anche Nathaly Caldonazzo…all’insaputa di Carmen Russo.

Come svelato durante il Grande Fratello Vip proprio da Nathaly Caldonazzo, Enzo Paolo Turchi l’avrebbe chiamata per invitarla personalmente al matrimonio, ma lei non sarebbe andata per altri impegni. Carmen Russo dopo aver ascoltato questo aneddoto ha esclamato sbigottita:

“Ma non è vero! Io non sapevo nulla, ma sei sicura che non ti ha chiamata la sorella di lui? Enzo Paolo non ha il tuo numero, non sapevo che saresti dovuta venire al nostro matrimonio”.

“Certo che mi ha chiamata Enzo Paolo” – ha risposto la Caldonazzo – “Mi ha chiamata anche prima di entrare al Grande Fratello Vip!“.

La domanda è solo una: come fa il coreografo ad avere il numero della Caldonazzo? Ma soprattutto: perché mai avrebbe dovuto invitarla al matrimonio all’insaputa di Carmen?

Enzo Paolo e Carmen Russo, il matrimonio raccontato al settimanale Nuovo

“Sono stata davvero brava, perché nel giro di appena tre settimane sono riuscita a preparare al meglio ogni cosa. La chiesa, già di per sé meravigliosa, ho voluto che fosse addobbata con fiori bianchi e rossi. Ho optato anche per le rose rosse perché rappresentano il colore dell’amore”.

E ancora:

“L’abito che ho scelto nell’atelier D’Avino Spose mi ha colpito subito. E ha fatto centro anche nel cuore di Enzo e di una consigliera speciale. Maria, infatti, la mia bimba, da brava femminuccia ha già le sue preferenze e durante le prove che ho fatto mi diceva: “Questo sì”, oppure “Questo no”.

Il vero triangolo della casa: Carmen, Enzo Paolo e Nathaly. Come diceva la grande saggia: Il mondo della danza sa!#gfvip — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 7, 2022