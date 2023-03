Enzo Paolo a Carmen: “Ti hanno fatto fuori dal GFVip”, la sua spiegazione

Che fine ha fatto Carmen Russo al Grande Fratello Vip?

Al momento il segmento GFVip Night è stato un po’ stravolto ed a quanto pare non solo gli easter egg sono stati rimossi dalla sigla, ma anche la presenza di Carmen Russo sembrerebbe essere a rischio. Come sottolineato in una diretta su Instagram insieme al marito, però, la cosa dovrebbe essere momentanea.

“Mi sto riposando, ma non mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello! Diciamo che sono un po’ in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché ci sono state un po’ di restrizioni [“si sono comportati male” fa eco Enzo Paolo Turchi, ndr] quindi non vanno e non gli permettono di fare lo show al GFVip Night. Di conseguenza anche io che sono la coreografa dei vipponi ho preso una settimana di vacanza. Anche la prossima forse, non lo so“.

Carmen Russo spiega perché non fa più i balletti del #GFVIP Night pic.twitter.com/dCmPQAvLtN — Roberto Mallò (@robymallo) March 10, 2023

Pensare che proprio nelle ultime settimane – mentre la trasmissione era stata attenzionata da Pier Silvio Berlusconi in merito ai toni accesi – Carmen Russo ci aveva regalato una splendida catfight con Pamela Prati accusandola di fare a diva e di arrivare tardi alle prove.

“Alfonso, sai che io ho una grande pazienza e sopporto tanto, ma non l’impossibile, però poi arrivo a un certo punto che devo parlare. Pamela sai che io ti voglio bene e ti stimo, poi è tanto che ci conosciamo, ma devo chiederti una cosa. Ascoltami però Pamela. Alfonso, io la convoco, la chiamo per fare le prove al mattino alle 11 e lei mi dice ‘no amore, io dopo le 15:00 perché prima non connetto’. Però cara la mia Pamela, tutte le dive quando lavorano si svegliano presto. Quindi lascia perdere le piume e le colazioni. Vieni a fare le prove con noi, perché qui ci siamo tutti. Alfonso lei si presenta un po’ dopo”