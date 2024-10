Enzo Miccio svela i segreti incredibili delle nozze di Simona Ventura

Ieri sera, durante la trasmissione Che Tempo Che Fa, il famoso wedding planner Enzo Miccio ha condiviso dettagli inediti sul matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, celebrato a Rimini il 6 luglio. Miccio ha rivelato di aver ricevuto molte chiamate da vip delusi che non erano stati invitati, tra cui Cristiano Malgioglio, che ha manifestato la sua delusione durante l’episodio. Miccio ha spiegato di aver avuto difficoltà come organizzatore, ammettendo: “Mi sono fatto un sacco di nemici per questo matrimonio”, a causa delle ansie di chi non riceveva l’invito. Sebbene fosse stato lui a rispondere a queste lamentele, ha sottolineato che fosse colpa degli sposi e non sua.

Il matrimonio, che si è svolto con una cerimonia intima, aveva preceduto un ricevimento a Milano il 26 giugno, che invece era aperto a molti vip. Miccio ha detto di aver mentito ai non invitati, allegando che “c’erano” anche se non facevano parte della lista degli invitati. Cristiano Malgioglio, in particolare, si era detto molto deluso per non essere stato invitato, esprimendo chiaramente il suo risentimento nei confronti di Simona, un’amica, durante la trasmissione. La conduttrice, per sua parte, aveva tentato di giustificarsi, attribuendo la responsabilità all’organizzazione dell’evento.

La tensione è aumentata quando Malgioglio, presente anche alla puntata di ieri, ha ribadito il suo dispiacere, affermando: “Beh Simona non mi ha invitato, ma non capisco…ci sono rimasto molto male”. In mezzo alla polemica, Max Giusti ha scherzato, dicendo che “non si invitano gli ex ai matrimoni”, alleviando, almeno per un momento, l’atmosfera tesa nello studio. Nonostante la risata generale, il risentimento di Malgioglio sembra persistere, lasciando un certo amaro in bocca a lui e a chi si è sentito escluso dall’evento.

Miccio, con la sua rivelazione, ha dunque messo in luce non solo i dettagli del matrimonio, ma anche le conseguenze delle scelte fatte dagli sposi, creando scompiglio nel panorama delle celebrities e nei rapporti interpersonali.