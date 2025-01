Enzo Miccio, è morto il suo storico compagno: “Dolore troppo forte”

Nel gennaio 2022, Enzo Miccio ha rivelato in un’intervista a Verissimo di avere un compagno di nome Laurent, con il quale ha condiviso sei anni di relazione, nonostante le difficoltà dovute alla distanza tra Milano e Parigi. Miccio ha descritto la loro storia come una delle più importanti della sua vita, sottolineando che, sebbene complicata, era piena di amore. Tuttavia, nel 2023, la relazione è terminata.

Recentemente, Enzo Miccio ha annunciato con un post su Instagram la tragica scomparsa di Laurent, esprimendo un dolore inimmaginabile. Ha dichiarato: “È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Bon voyage Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre”.

Durante l’intervista, Miccio ha parlato anche della difficoltà di mantenere un rapporto a causa della pandemia, che aveva portato a mesi di separazione. Nonostante ciò, ha affermato che il loro amore era forte e che avevano sempre cercato di superare le difficoltà. Riguardo a un possibile matrimonio, Miccio ha detto di non avere progetti immediati, anche se spera un giorno di diventare padre, anche se al momento ciò sarebbe difficile.

Le parole di Miccio su Laurent testimoniano l’importanza della loro connessione emotiva e il peso della perdita che ha dovuto affrontare dopo la scomparsa del compagno.