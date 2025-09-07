Enzo Gragnaniello in concerto a San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo si prepara a ospitare Enzo Gragnaniello, uno dei più importanti nomi della musica italiana. Il concerto si svolgerà il 9 settembre in Piazza Europa, nell’ambito dei festeggiamenti per Santa Maria delle Grazie. Gragnaniello, cantautore dalla voce intensa e dallo stile unico, eseguirà alcuni dei suoi brani più celebri, offrendo al pubblico un’esperienza musicale che unisce poesia e melodia. L’ingresso è gratuito e, al termine del concerto, è previsto uno spettacolo pirotecnico.

La sua esibizione sostituisce quella di James Senese, il cui concerto è stato cancellato a causa di un infortunio di un membro fondamentale della band. Nato a Napoli, Enzo Gragnaniello è un cantautore, chitarrista e compositore. La sua musica è il risultato di un mix tra la tradizione partenopea, il blues, il rock e le sonorità mediterranee, creando uno stile originale e riconoscibile per la sua voce calda e profonda.

Autodidatta, Gragnaniello ha iniziato a scrivere canzoni in giovane età, traendo ispirazione dalla vita nei quartieri napoletani e dai temi universali quali amore e spiritualità. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti di grande rilievo come Mia Martini, Roberto Murolo e Ornella Vanoni, contribuendo con brani che hanno segnato la storia della canzone italiana. Ha ricevuto tre Targhe Tenco come miglior interprete in dialetto e numerosi altri premi, riconoscendo il suo talento e il suo contributo alla musica.