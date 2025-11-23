Enzo Dong lancia Life is a Tarantella in Italia

Enzo Dong annuncia il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo album “Life is a Tarantella”, che sarà disponibile a partire dal 5 dicembre. Dopo un lungo silenzio, Enzo Dong torna con un progetto che segna il punto zero di una nuova fase artistica e personale, dopo il successo ottenuto con il suo primo album “Dio perdona io no”.

“Life is a Tarantella” non è soltanto un disco, ma una rinascita, una presa di coscienza e un atto di sopravvivenza. L’artista racconta, senza filtri né eroismi, che la vita è uguale per tutti e non fa sconti a nessuno. Dopo un periodo buio, Enzo Dong ritrova nella musica l’unica vera ancora a cui aggrapparsi per ripartire.

Il disco contiene un messaggio controcorrente, soprattutto in un’epoca in cui la società impone il culto dell’apparenza e della vittoria a tutti i costi: bisogna concedersi il diritto di perdere. Perché la vita è anche questo. Non si può vincere senza accettare la possibilità di perdere.

Enzo Dong, all’anagrafe Vincenzo Mazzarella, nasce e cresce a Napoli, zona Secondigliano. La sua gavetta è stata lunga, mosso da uno spirito di ribellione già dai tempi in cui il rap non era una moda. Ha iniziato a seguire le orme dei suoi idoli, “Co’sang e i Fuossera”, aprendo concerti e facendo le doppie ad artisti di levatura. Col tempo, è cresciuto con la sua musica, arrivando ai primi singoli che riscuotono un grande successo mediatico. Dopo un periodo non totally inattivo, ha rilasciato soltanto dei singoli e partecipato a delle hit, come “SPLASH” con Yung Snapp ed Mv Killa. L’ultimo progetto è il Mixtape “The World is Dong”, disponibile solo su YouTube. Ad oggi, è in arrivo con il secondo album “Life is a Tarantella”.