“Cari amici/e per alcuni giorni sono stato silente e non vi ho inviato i pensieri emersi nel mio cuore ma un faticoso, sofferente trasloco me lo ha impedito: per noi vecchi migrare è uno strappo non pensabile anche perché ci prepariamo all’esodo finale, non a cambiar casa e terra”.

Con questo tweet, postato ieri sera dopo le 22, Enzo Bianchi annuncia la decisione di lasciare la Comunità di Bose, a Magnano, della quale è stato priore sino al gennaio 2017. Il “trasloco” segue la visita apostolica – svoltasi tra dicembre 2019 e gennaio 2020 – nella quale la Santa Sede ha sancito il suo allontanamento dopo difficoltà di convivenza con i nuovi responsabili e alcuni membri della stessa Comunità.

Cari amici/e per alcuni giorni sono stato silente

e non vi ho inviato i pensieri emersi nel mio cuore

ma un faticoso, sofferente trasloco me lo ha impedito:

per noi vecchi migrare è uno strappo non pensabile

anche perché ci prepariamo all’esodo finale,non a cambiar casa e terra. — enzo bianchi (@enzobianchi7) June 7, 2021

Non è stato facile per Bianchi accettare questa decisione. Già prima della visitazione vaticana la comunità di Bose aveva parlato di un “momento di un passaggio che non può non essere delicato e per certi aspetti problematico per quanto riguarda l’esercizio dell’autorità, la gestione del governo e il clima fraterno”. In sostanza, da Bose avevano fatto capire che il lavoro dei tre commissari, padre Guillermo León Arboleda Tamayo (abate e presidente della Congregazione Benedettina Sublacense-Cassinese), padre Amedeo Cencini (consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica), e Anne-Emmanuelle Devêche (abbadessa di Blauvac), si sarebbe dovuto concentrare proprio sull’esercizio dell’autorità, su eventuali abusi verificatesi in merito, nei rapporti fra la vecchia e la nuova leadership.

“I fratelli e le sorelle di Bose – venne scritto in una nota – esprimono sincera gratitudine a Francesco per questo segno di vicinanza e di sollecitudine paterna, che intende aiutarli, secondo quanto da Lui stesso scritto in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, a ‘meditare più intensamente sulla vostra chiamata e sulla vostra missione, affidandovi allo Spirito Santo per avere saldezza e coraggio nel proseguire con fiducia il camminò e a ‘perseverare nell’intuizione iniziale'”.

Bianchi, 77 anni, dopo gli studi alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Torino, si è recato a Bose (era il 1965), una frazione abbandonata del Comune di Magnano sulla Serra di Ivrea, con l’intenzione di dare inizio a una comunità monastica. Raggiunto nel 1968 dai primi fratelli e sorelle, ha scritto la regola della comunità la quale conta un’ottantina di membri tra fratelli e sorelle di cinque diverse nazionalità ed è presente, oltre che a Bose, anche a Gerusalemme (Israele), Ostuni (BR), Assisi (PG), Cellole-San Gimignano (SI) e Civitella San Paolo (RM). È stato priore della comunità dalla fondazione fino al 25 gennaio 2017.