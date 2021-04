Prima di entrare ad Amici di Maria De Filippi Enula è stata più volte paparazzata in compagnia di Leo Gassmann. A quanto pare i due ragazzi avevano una storia d’amore, che però secondo i rumor sarebbe entrata in stand by durante la permanenza della cantante nel programma mariano.

Una volta eliminata dal talent di Canale 5, Enula sarebbe tornata da Leo. Le fan della ragazza infatti hanno riconosciuto la casa e il cane di Gassmann in alcune foto pubblicate della cantante. A confermare questa reunion c’ha pensato Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Secondo il giornalista infatti l’ex alunna di Amici dopo aver detto addio alla trasmissione si sarebbe fatta consolare dal suo ex (?) fidanzato.

“Amici di Maria, l’eliminata Enula si consola tra le braccia del bel Leo Gassmann. Il serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua ventesima edizione, sta ottenendo ascolti record. I numeri sono migliori degli ultimi anni, circa 6 milioni per la conduttrice di Canale 5. Tra le protagoniste del talent show di Maria De Filippi c’è anche la talentuosa Enula, eliminata nei giorni scorsi. – si legge su Oggi – La bella cantante pare sia stata consolata da Leo Gassman, figlio del più noto Alessandro, a cui sarebbe legata sentimentalmente da qualche tempo”.

Viva l’ammòre e buon per loro!

Enula e le foto dell’anno scorso insieme a Leo Gassmann.

Ora voi mi dovete spiegare perché scopro ora che il fidanzato di Enula che ha malamente accantonato per Esa inizialmente per poi riunirsi nell’Olimpo con Alessandro era Leo Gassmann?

E soprattutto perché è identificata come fidanzata Anna misteriosa?#Amici20 #Enula #enulandia pic.twitter.com/XVnzWOlu4Z — (@spacelcowboy) April 11, 2021