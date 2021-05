Enula Bareggi insieme a Tommaso Stanzani sono tra gli eliminati di Amici che più rimpiango. La cantante di Con(Torta) ha un nome davvero particolare e molti sono convinti che sia uno pseudonimo, magari scelto dal suo agente. In realtà l’ex alunna di Amici (che pare sia tornata insieme a Leo Gassmann) si chiama davvero Enula e in un’intervista rilasciata a Webboh ha spiegato l’origine del suo nome.

“Tanti credono che non mi chiami così. Questo èil nome che mia madre mi ha dato quando sono nata. Sicuramente è un nome poco comune, ma quando era ragazza lei amava raccogliere fiori e mi ha attribuito il nome di un fiore giallo selvatico, che cresce nei canali. Davvero, l’enula è una pianta erbacea che ha dei bei fiori e appartiene alla famiglia delle Asteraceae”.

L’artista ha anche parlato della polemica legata alla sua eliminazione. Enula ha detto di essere felice di aver visto tutto questo affetto da parte dei telespettatori di Amici.

“Essere eliminati fa parte del gioco, quindi prima o poi ce lo si aspetta. Avrei preferito andare un po’ più avanti, certo. La polemica sulla mia eliminazione? Mi ha fatto piacere, perché ho notato un bel riscontro da parte del pubblico, mi sono sentita molto apprezzata. Per strada le persone hanno bellissime parole per me, di questo sono molto grata”.