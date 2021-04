Amici dopo aver salutato Tommaso Stanzani ieri sera ha perso un altro grande talento. Dopo un ballottaggio con Tancredi, ad uscire dalla scuola mariana è stata Enula (forse la mia cantante preferita di questa edizione). Appena finita la puntata del talent, Enula ai microfoni di Witty tv ha confessato le sue paure ed ha fatto un in bocca al lupo agli altri ragazzi rimasti nel programma.

“Non mi immaginavo davvero una crescita così veloce. Perché comunque crescere così in pochi mesi non è normale e invece questo posto di porta a farlo in maniera esponenziale. Per me è stato anche impegnativo perché convivere con così tante persone non è facile. Alla fine convivevamo in 17 ed era impegnativo e così ho capito quanto è strano l’essere umano.

Ho smesso di pianificare il mio domani. Non so più cosa mi aspetto dal futuro. Quando pensi a cosa potrà avvenire nel domani poi non succede, perché la vita poi fa sempre quello che vuole lei. – ha continuato Enula – Mi spaventa tanto il mio futuro artistico, sapere se verrò compresa oppure no. A chi è rimasto auguro di non perdere la credibilità che hanno su quello che fanno. Dico loro di tenere duro, anche perché sono arrivati a questo punto. A me auguro di non perdere mai la magia e di non smettere per niente al mondo di sognare”.