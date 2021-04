Con l’uscita di Enula Amici ha perso un altro talento davvero interessante. La cantante (che ha spiegato come mai si tinge le mani e il volto) intervistata da Coming Soon ha parlato del suo rapporto particolare con Sangiovanni ed ha dichiarato che tra loro era un po’ ‘amore e odio’.

“Io e Sangio abbiamo un rapporto di “amore e odio”. Eravamo i più folli lì dentro, gli artisti un po’ pazzi. Abbiamo tantissime cose in comune. A livello artistico siamo veramente in linea io e lui. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione (ride ndr)”.

Un bel legame intenso con Sangiovanni, ma nulla di più di un’amicizia, Enula infatti è single, niente da fare nemmeno per chi sperava che tornasse con Leo Gassmann.

“Il momento più difficile è stato durante il Serale. Non avevo le stesse forze del pomeridiano, ero un po’ stanca, sentivo di aver dato tutto quello che potevo e che ero pronta a iniziare un nuovo percorso fuori. Di momenti belli invece ce ne sono stati tantissimi. Passare il Natale tutti insieme è stato bellissimo. Porterò con me tanti bellissimi ricordi.

Sapevo che non sarei arrivata in finale, me lo sentivo. Prima della puntata, in cui sono stata eliminata, sentivo che era arrivato il mio momento e che la mia esperienza ad Amici era giunta al termine. Ho fatto un bel percorso nella scuola e molte persone si aspettavano che io andassi avanti però è andata così. Rimpianti? Assolutamente no, io vivo tutto al massimo. Mi godo ogni singolo momento, sempre. Odio i rimpianti, è una mia regola di vita”.