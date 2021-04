L’uscita dalla scuola di Amici della cantante Enula ha risvegliato un vecchio gossip del 2020, quando Leo Gassmann è stato immortalato fai fotografi del settimanale Oggi insieme a lei (che avevano inizialmente chiamato Anna).

Enula, infatti, nel 2020 era una perfetta sconosciuta e quando è entrata ad Amici nessuno ha immediatamente ricollegato quelle foto dell’anno prima a lei.

Una volta uscita dalla scuola di Amici è corsa a casa di Leo Gassmann ed il gossip è risbucato fuori. La domanda quindi ora è solo una: i due sono semplicemente ex fidanzati rimasti in buoni rapporti o fra loro c’è di più?

Un dettaglio non è però sfuggito ai fan: quando Enula ha lasciato la scuola di Amici aveva addosso la felpa e la giacca del ballerino Alessandro, con cui ha un po’ flirtato negli ultimi mesi. Quale sarà quindi la verità fra Enula, Leo ed Alessandro?

“Non mi immaginavo davvero una crescita così veloce. Perché comunque crescere così in pochi mesi non è normale e invece questo posto di porta a farlo in maniera esponenziale. Per me è stato anche impegnativo perché convivere con così tante persone non è facile. Alla fine convivevamo in 17 ed era impegnativo e così ho capito quanto è strano l’essere umano.

Ho smesso di pianificare il mio domani. Non so più cosa mi aspetto dal futuro. Quando pensi a cosa potrà avvenire nel domani poi non succede, perché la vita poi fa sempre quello che vuole lei. – ha continuato Enula – Mi spaventa tanto il mio futuro artistico, sapere se verrò compresa oppure no. A chi è rimasto auguro di non perdere la credibilità che hanno su quello che fanno. Dico loro di tenere duro, anche perché sono arrivati a questo punto. A me auguro di non perdere mai la magia e di non smettere per niente al mondo di sognare”.