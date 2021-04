Enula e Leo Gassmann sono stati insieme per più di due anni, ma una volta entrata nella scuola di Amici, la cantante, avrebbe iniziato a nutrire dei dubbi circa la sua relazione: prima si è avvicinata al cantante Esa e poi al ballerino Alessandro, con il quale ci sono stati anche diversi baci.

Un gesto che avrebbe definitivamente messo la parola fine alla sua storia d’amore col figlio di Gassmann, dato che anche nel giorno della sua eliminazione ha abbandonato la scuola di Amici con addosso la felpa del ballerino Alessandro.

Enula e Leo Gassmann tuttavia avrebbero mantenuto ancora dei buoni rapporti, dato che proprio nei giorni scorsi lei era a casa sua.

I due hanno trascorso il lockdown dello scorso anno insieme nella casa dei genitori di lui, a Magliano, prima di passare anche l’estate insieme sulle spiagge di Porto Ercole, in Toscana.

Il settimanale Gente nell’estate del 2020 ha scritto:

“Tra fidanzati non è obbligatoria, ma loro l’abbassano soltanto per scambiarsi una tenerezza. Si amano da due anni, sono iper riservati e da mesi non apparivano in pubblico. Invece eccoli, a spasso con la cagnolina”.