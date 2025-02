Entro il primo semestre ne discuteremo, da votare entro un anno

Il presidente della Commissione affari costituzionali alla Camera, Nazario Pagano (Fi), ha fatto il punto sulla riforma della legge elettorale, evidenziando che al momento non ci sono sviluppi concreti né proposte di legge. La situazione attuale è caratterizzata da un dibattito ancora in fase preliminare, senza un confronto interno adeguato tra le forze politiche della maggioranza. Pagano sottolinea la necessità di arrivare a una proposta comune da presentare anche all’opposizione, in vista di una riforma costituzionale in corso, che, nonostante sia ferma, continuerà ad avanzare.

Tra le idee in discussione ci sono diverse opzioni di sistema elettorale, inclusa una possibile applicazione del “regionellum” a livello nazionale, un proporzionale con vincolo di coalizione e la rievocazione del Mattarellum con preferenze. Tuttavia, Pagano mette in guardia sulle complicazioni legate all’introduzione delle preferenze, evidenziando il rischio di una scarsa rappresentanza femminile tra le elette. Riguardo a un potenziale “premierato di fatto”, Pagano osserva che, sebbene l’opposizione possa considerarlo plausibile, non è l’obiettivo della maggioranza.

Inoltre, Pagano sottolinea l’urgenza di affrontare la riforma elettorale, specialmente in considerazione del possibile intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo sul “Rosatellum”. Egli raccomanda che la riforma non venga votata nell’ultimo semestre di legislatura e prevede che i dibattiti possano iniziare entro il primo semestre dell’anno.