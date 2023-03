Entro il 2035 metà della popolazione mondiale soffrirà di obesità

Più della metà della popolazione mondiale sarà classificata come obesa o in sovrappeso entro il 2035 se non si interviene. Non lascia margini di interpretazione l’ultimo rapporto della World Obesity Federation che in occasione della Giornata Mondiale del 4 marzo lancia l’allarme: più di quattro miliardi di persone saranno colpite da obesità, con tassi che aumentano più rapidamente tra i bambini. Gli aumenti maggiori si registreranno nei Paesi a basso o medio reddito in Africa e in Asia.

Le ricadute economiche

Ancora più allarmanti le ricadute economiche: il World Obesity Atlas 2023 prevede che l’impatto economico globale del sovrappeso e dell’obesità raggiungerà i 4,32 trilioni di dollari all’anno entro il 2035 se le misure di prevenzione e trattamento non miglioreranno. Ciò equivale a quasi il 3% del PIL globale, paragonabile all’impatto del COVID-19 nel 2020.

Il presidente della Federazione, il professor Louise Baur, ha affermato che la tendenza è «particolarmente preoccupante», aggiungendo che «i governi e i responsabili politici di tutto il mondo devono fare tutto il possibile per evitare di trasferire i costi sanitari, sociali ed economici alle giovani generazioni valutando i sistemi e i fattori di fondo che contribuiscono all’obesità».

I dati sull’obesità infantile

L’obesità infantile potrebbe più che raddoppiare entro il 2035 (rispetto ai livelli del 2020). Si prevede che i tassi raddoppieranno tra i ragazzi che saranno 208 milioni (aumento del 100%) e più del doppio tra le ragazze che arriveranno a 175 milioni (aumento del 125%) e stanno aumentando più rapidamente tra i bambini rispetto agli adulti.

La World Obesity Federation chiede che piani d’azione nazionale aiutino i paesi ad agire sulle nuove raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la prevenzione e la gestione dell’obesità.

Il rapporto Atlas sarà presentato in occasione di un evento politico di alto livello il 6 marzo ai responsabili politici delle Nazioni Unite, agli Stati membri e alla società civile.