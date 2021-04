A oggi le terapie avanzate geniche in sperimentazione sono 16mila. Un lavoro che coinvolge 450 aziende in tutto il mondo e i cui risultati, nei prossimi anni, potrebbero rappresentare una soluzione per oltre 350 mila persone malate che oggi non hanno speranze di cura. L’idea in apparenza semplice è quella di usare i geni, alla base del funzionamento delle cellule, come se fossero minuscoli pezzi di ricambio capaci di sostituire le parti difettose. E così ristabilire, correggere o modificare le funzioni fisiologiche compromesse nei malati. La realtà è invece molto complessa e i costi possono apparire elevati. “La soluzione è in un cambiamento di prospettiva che porti a considerare questa spesa come un investimento e non come un costo”, ha spiegato Americo Cicchetti, ordinario di Organizzazione Aziendale Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore ALTEMS, intervenendo al convegno digitale “Terapia Avanzate: come arrivare ad un cambio di paradigma sostenibile”, organizzato da FortuneItalia con l’Intergruppo Parlamentare Scienza e Salute, CittadinanzAttiva e l’associazione #VITA (Valore e Innovazione delle Terapie Avanzate, composta da aziende impegnate nella ricerca in questo settore), seguito da una tavola rotonda con le Istituzioni. “Le terapie avanzate – continua Cicchetti – offrono infatti benefici non solo nel breve, ma soprattutto nel lungo periodo. Non solo per la salute e il benessere delle persone, ma anche in termini di risparmi diretti e indiretti: nel caso di terapie curative, si assiste a un miglioramento radicale della storia naturale della malattia, con la completa eliminazione di terapie e cure che spesso si prolungherebbero per l’intera esistenza della persona. All’impatto sulla salute si aggiunge un altrettanto importante impatto sulla qualità della vita e sulla produttività sul lavoro. Quest’ultimo impatto riguarda anche i caregiver, che avranno la possibilità di lavorare a tempo pieno e, proprio come quelli che un tempo erano pazienti, potranno ricominciare a produrre reddito, con vantaggi a cascata per il gettito fiscale e il sistema pensionistico”.

Come le spese militari

Prendendo spunto dalla revisione del Sistema Europeo dei Conti (SEC) del 2010, che ha riqualificato le spese militari da correnti a spese di investimento, si potrebbero contabilizzare allo stesso modo le spese per le terapie avanzate. Un approccio innovativo che a dire il vero non è stato ancora adottato da nessun Paese europeo ma che, secondo Mauro Marè, Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Luiss Business School, sarebbe una soluzione vantaggiosa sia per il paziente, che beneficerebbe di cure altamente innovative ed efficaci, sia per il Servizio sanitario nazionale, che potrebbe ammortizzare negli anni il costo della terapia. “Nell’anno della pandemia – ha dichiarato il Sottosegretario alla Salute, il senatore Pierpaolo Sileri – abbiamo capito l’importanza di adeguate risorse in sanità. Le terapie avanzate rappresentano un potenziale unico di cura su cui è importante investire, sia per il sistema salute sia per quello Paese. La sinergia a livello politico e tecnico, nazionale ed europeo, sarà cruciale per individuare modelli organizzativi e di finanziamento che garantiscano piena uniformità all’accesso di queste cure, nel rispetto dei principi di equità, universalità e sostenibilità”.

I punti di forza delle terapie avanzate

“Anzitutto vengono somministrate con un unico trattamento a differenza dei farmaci e dei protocolli tradizionali usati per le altre patologie, che prevedono cure ripetute e regolari, con un evidente disallineamento temporale tra costi attuali, concentrati nel breve periodo, e benefici futuri, diffusi su un più lungo orizzonte temporale – sottolinea Antonio Gaudioso, presidente di CittadinanzAttiva: “Inoltre intervengono in modo diretto sulle cause della malattia che vogliono curare, non dunque soltanto con l’obiettivo di mitigarne i sintomi. E ciò offre nuove prospettive di guarigione ai pazienti affetti da patologie che, fino a oggi, erano prive di una soluzione terapeutica anche nella prospettiva della prevenzione”.

Lo sviluppo delle terapie avanzate riveste infatti un ruolo fondamentale nel trattamento e nella prevenzione di diverse patologie: “Le malattie geniche vere e proprie, quelle oncologiche e quelle a lunga prognosi. Qualche esempio? Dall’emofilia A e B al Parkinson, dall’atrofia muscolare spinale alla distrofia muscolare di Duchenne, passando per la talassemia e le mutazioni associate alla distrofia retinica. Ma ce ne sono tante altre ancora”, conclude Angela Ianaro, presidente Intergruppo Parlamentare Scienza ed Innovazione: “Di fronte a tale rivoluzionaria tecnologia, le istituzioni, le associazioni dei pazienti e l’industria devono lavorare insieme per trovare soluzioni coraggiose e innovative che garantiscano un accesso universalistico all’innovazione, evitando che convenzioni contabili ed esigenze di razionamento si pongano come un ostacolo”.