Entro fine anno il primo A321neo di ita Airways

– Si approssima l’arrivo del primo Airbus A321neo nella flotta di Ita Airways. La consegna dell’ aeromobile, da impiegare nel medio raggio, è prevista entro fine anno. Sulla livrea blu riporterà il nome di Massimiliano Rosolino, nuotatore italiano e campione olimpico a Sydney nel 2000.

Attualmente la flotta di ITA Airways conta 79 Airbus, molti dei quali di nuova generazione come l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350.

L’A321neo si caratterizza per vanta emissioni di CO2 per posto inferiori del 22% e per la riduzione del 50% dell’impatto acustico rispetto ad aereo di pari categoria e di generazione precedente.

È configurato in tre classi: Business Class 12 posti, Premium Economy 12 posti ed Economy 141 posti, di cui 12 Comfort Economy.