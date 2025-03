Entrano in una villa abbandonata ‘per gioco’ e trovano due morti

Una coppia di anziani è stata trovata morta nella loro villetta a Montericco, vicino a Verona. I corpi sono stati scoperti da tre ragazzi appassionati di urbex, l’esplorazione di luoghi abbandonati, che erano entrati nella proprietà scavalcando il cancello. La villetta era considerata abbandonata poiché i coniugi vivevano in modo molto isolato e non avevano rapporti sociali. I cadaveri, in stato di mummificazione, risalirebbero a un minimo di tre mesi fa, ma la morte potrebbe essere avvenuta anche prima. L’ipotesi più probabile è che siano deceduti a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Infatti, la donna è stata trovata accanto al camino che, presumibilmente, era acceso per scaldarsi, mentre l’uomo si trovava al primo piano. La Procura di Verona ha ordinato l’autopsia sui corpi per chiarire le cause del decesso.