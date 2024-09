“Entra lui” Amici, il famosissimo cantante tra gli allievi della scuola, pubblico impazzito dopo la notizia: non se l’aspettava nessuno

Sono stati annunciati i primi nomi dei nuovi allievi di Amici, il celebre talent show di Mediaset, che tornerà in onda domenica. Il pubblico è in trepidante attesa e tra le novità, spicca l’ingresso di un volto noto, Diego Lazzari, un TikToker di grande successo. Questo giovane artista, classe 2000, originario di Genzano di Roma, ha conquistato il pubblico italiano a partire dal 2017, grazie alla sua partecipazione con la Vlog house, in particolare con Valerio Mazzei. Oggi può vantare oltre 220.000 iscritti su YouTube, 2,2 milioni di follower su TikTok e 1 milione di follower su Instagram.

Un’altra novità importante di questa edizione è l’ingresso di Deborah Lettieri, ballerina conosciuta per le sue prestazioni nel leggendario locale parigino Crazy Horse. Sostituisce Raimondo Todaro come giudice di danza ed ha già avuto esperienza televisiva come giurata di “Dance Dance Dance”. Lettieri ha descritto la sua filosofia artistica, sottolineando l’importanza della selezione fisica nelle esibizioni.

Per la prima puntata, Amici si prepara a una serata d’eccezione con ospiti prestigiosi, tra cui la vincitrice della scorsa edizione, Sarah, la stella emergente Angelina Mango, il cantautore Mahmood, la giornalista Francesca Fagnani, Cristiano Malgioglio e gli attori Marco Bocci e Ilenia Pastorelli. L’attesa è alta per questa nuova stagione, con un pacchetto di ospiti in grado di portare un grande valore aggiunto al programma.

Con il ritorno di Amici, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire nuovi talenti e assistere a esibizioni emozionanti in un’atmosfera di competizione e applausi. L’atmosfera è elettrica mentre i giovani allievi si preparano a mettersi in gioco, e gli spettatori non vedono l’ora di seguire le avventure di Diego Lazzari e degli altri partecipanti, scoprendo chi avrà successo e chi lascerà un segno indelebile nella storia del programma. La nuova edizione promette di portare freschezza e innovazione, mantenendo viva la tradizione di eccellenza che caratterizza Amici.