Entra in un supermercato con il suo animale da compagnia: fugge galoppando

Anche un gesto comune e banale può diventare un evento incredibile quando un uomo a cavallo va a fare la spesa: il fatto in Spagna.

Siamo all’interno di un supermercato in Spagna e un uomo entra per fare delle compere: nulla di straordinario per la maggior parte di noi, un episodio che si ripete praticamente ogni giorno e al quale assistiamo senza alcuna meraviglia. Ma se a fare la spesa fosse un uomo a cavallo le cose cambierebbero, e tanto. L’episodio che è stato riportato sui canali social ed è arrivato perfino ai notiziari, ha lasciato di stucco tutti gli astanti e non solo: ecco come si sono svolti i fatti e cosa è accaduto dopo.

Uomo a cavallo va a fare la spesa al supermercato: scene di ‘straordinaria’ follia

Dal video che riprende gli istanti finali della vicenda si vede un uomo in pantaloncini e a torso nudo che cavalca un cavallo ma non lo fa in una prateria o in campagna, bensì al supermarket dove voleva effettuare i suoi acquisti. Che la sua fosse solo una voglia esagerata di protagonismo? Probabile. Ma di sicuro il fatto di cui si è reso protagonista ha lasciato increduli tutti gli altri clienti del supermercato.

A Elche, comune autonomo valenciano, la polizia è stata allertata immediatamente da coloro che stavano facendo la spesa e si sono visti entrare un cavallo con in sella il suo destriero seminudo. Inizialmente gli agenti si sono avvicinati per chiedere cortesemente all’uomo di scendere dal cavallo e uscire dall’edificio. E così, dopo aver fatto la sua spesa, l’uomo ha eseguito l’ordine che gli era stato impartito.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Cade da cavallo, in attesa di essere salvata, succede qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato: erano tutti intorno a lei

Uomo a cavallo va a fare la spesa al supermercato: un finale da film

Immaginate cosa è passato nella mente di coloro che hanno assistito alla scena: saranno rimasti senza parole a vedere un cavallo in un supermercato, eppure il finale a cui hanno assistito li ha sicuramente lasciati ancora di più sotto shock.

Infatti l’uomo che era andato a fare i suoi acquisti a cavallo ha ben pensato di andare via dal posto galoppando, come nei migliori film western. Un arrivederci ‘in grande stile’ si potrebbe dire.

@leggoitA Elche, un uomo si è resto protagonista di una scena surreale montando il suo cavallo per andare a fare la spesa. La polizia locale è intervenuta nel supermercato per chiedergli di scendere dal cavallo: «Dopo aver completato gli acquisti a piedi, il giovane è risalito sul cavallo e se n’è andato galoppando, lasciando i residenti increduli».⁠ ⁠ 👉 Link in bio⁠ ⁠ #leggo #cavallo♬ suono originale Leggo

Apparentemente non ci sono state ripercussioni legali per il suo gesto, cosa che forse avrebbe potuto scongiurare futuri altri eventi del genere.