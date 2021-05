Un centinaio di persone residenti in provincia di Vercelli hanno percepito dallo Stato, senza avere i requisiti, il reddito di cittadinanza. A scoprire i casi sono stati i carabinieri del reparto operativo di Vercelli, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro, in collaborazione con l’Inps.

Una prima tranche di accertamenti è ricaduta su un terzo dei circa 3.000 beneficiari vercellesi del reddito di cittadinanza; delle 1.000 posizioni verificate è risultato che circa il 10 per cento abbia percepito indebitamente il contributo statale. Delle varie violazioni commesse, emblematica è quella di un cittadino straniero che è risultato essere giunto in Italia dalla Romania il giorno precedente la presentazione della richiesta del beneficio, per poi ripartire appena ultimata la richiesta.

Tutti i ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza individuati dai carabinieri sono stati denunciati; il danno complessivo causato allo Stato si aggira sui 400mila euro, somma che l’Inps, dopo aver bloccato immediatamente l’erogazione del bonus, avrà il compito di recuperare. La verifica dei requisiti verrà estesa a tutti i beneficiari della provincia.