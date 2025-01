Enrico Varriale: Nuovo Processo per Stalking e Lesioni dopo la Denuncia di un’Ex

È iniziato a Roma il secondo processo contro il giornalista Enrico Varriale, accusato di stalking e lesioni nei confronti della sua ex compagna. Questo è il secondo caso di questo tipo, poiché un’altra donna ha già denunciato Varriale per presunte violenze. Il processo è stato avviato dopo il rinvio a giudizio dell’aprile 2024, e il 9 gennaio 2025 si è tenuta la prima udienza in tribunale. Durante l’udienza, la presunta vittima ha raccontato degli eventi violenti, specificando che l’aggressione sarebbe avvenuta l’8 dicembre 2021, durante una lite nella casa di Varriale.

La donna ha descritto di essere stata colpita e spinta contro la porta, riportando che Varriale le avrebbe dato uno schiaffo che l’ha fatta cadere. Inoltre, ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico da quel giorno, sottolineando che la situazione l’ha costretta a modificare profondamente la sua vita, al punto da sentirsi incapace di uscire da sola. Ha anche ricevuto assistenza medica e ha sporto denuncia presso la polizia.

Dall’altro lato, Varriale, attraverso il suo avvocato, ha rigettato le accuse, affermando di essere stato vittima della gelosia della ex compagna, sostenendo che la donna fosse entrata in casa con modalità aggressive. Dopo l’aggressione, la donna ha lasciato Roma per timore delle minacce che continuava a ricevere da Varriale, il quale avrebbe anche contattato lei e i suoi figli, usando frasi intimidatorie.

È stata riportata una telefonata in cui Varriale avrebbe minacciato la donna, e in un’altra occasione avrebbe chiamato con un numero nascosto per proferire ulteriori minacce. La situazione legale di Varriale è complessa e il dibattito è acceso, considerando che si trova già coinvolto in un altro procedimento penale. La testimonianza della vittima e le prove presentate saranno cruciali nel processo che si svolgerà nei prossimi mesi.