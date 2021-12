Fortunatamente si parla sempre più spesso di molestie e dei danni psicologici che possono causare. Le vittime non sono soltanto donne (questo dovrebbe essere ovvio), molti uomini subiscono violenze di ogni tipo, da parte di altri uomini, ma anche di donne. Ieri Enrico Silvestrin da Eleonora Daniele a Storie Italiane ha raccontato di essere stato molestato da un famoso regista quando aveva 17 anni.

“A me è successo come piccolo giovane attore, il regista che si occupava di me poi ha iniziato ad avere atteggiamenti con me che ero minorenne. Cosa ha fatto? Ha cominciato a molestarmi. E ti senti ovviamente tu responsabile e dici: ‘Magari è stata anche colpa mia in parte. Dovevo prendere subito le distanze. Forse ho fatto qualcosa’. Io ero paralizzato. Ho chiesto perché, ho chiesto di smetterla. Nel senso che nel momento in cui non c’è reazione ti appelli a qualcosa… Lui nei giorni successivi mi prendeva in giro. Usava questa cosa come una mia debolezza”.

“Non posso fare il suo nome, posso dire che oggi quell’uomo riveste un ruolo politico assai famoso, ma all’epoca era regista. Si tratta di un uomo noto. Ovviamente non mi rispose e ha usato questa mia debolezza contro di me facendomi sentire inadeguato in colpa per quello che era accaduto e nei giorni successivi non ha fatto altro che prendermi in giro su quello che era, anzi non era accaduto. Dopo un po’ ho chiuso i rapporti. Non riuscivo a mangiare, vomitavo, non dormivo. Però devo dire che la reazione fisica nel tempo la dimentichi ma psicologicamente pensi di essere stato colpevole e questo senso di colpa ce l’ho avuto a lungo. Io ero andato a fare un tour all’estero per la mia carriera, sono arrivato a pensare che avrei dovuto evitare di andarci”.