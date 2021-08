Ieri Enrico Ruggeri è stato travolto da una polemica per un tweet in cui parlava del suo concerto a Genova. Il musicista ha dichiarato che i suoi fan sarebbero potuti andare a vederlo senza green pass, ma con l’esito negativo ad un tampone gratuito fatto dalla Croce Bianca.

“Una piccola grande vittoria: domani a Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche SENZA GREEN PASS. Questo perché gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto. (lo avevo proposto un anno fa) Spero di creare un precedente. A domani”.

Il cantante si è beccato offese e critiche sia dai no vax, che da chi ha fatto il vaccino. In molti però gli hanno fatto notare in maniera educata che l’esito negativo ad un tampone dà diritto al green pass.

Anche Selvaggia Lucarelli ha corretto Enrico Ruggeri: “Un’altra vittoria per i favorevoli al green pass: Enrico Ruggeri -genio tra i geni- non ha capito che con tampone negativo entro le 48 ore hai di fatto il green pass (in questo caso pure a scrocco)“.

Riuscire a beccarsi insulti da ambedue le fazioni solo per aver difeso diritti e cercato soluzioni.

Forse fanno bene quelli che tacciono e non prendono mai una posizione, se non per correre in soccorso dei vincitori. pic.twitter.com/idhBcNKQM8 — Enrico Ruggeri (@enricoruggeri) August 13, 2021

