Enrico Ruggeri: I Suoni di Sanremo con Midge Ure

Questa sera, 4 febbraio, andrà in onda su Rai 2 l’ultima puntata della seconda stagione de “Gli occhi del musicista”, condotta da Enrico Ruggeri e dedicata al Festival di Sanremo. L’episodio si presenterà come una grande festa musicale, caratterizzata da un’atmosfera speciale. Tra gli ospiti ci saranno Avincola, Francesco Tricarico, i Santi Francesi, e un duetto tra Mimmo Locasciulli ed Enrico Ruggeri. Paolo Mereghetti offrirà una selezione di film a tema musicale, mentre Ignazio La Russa porterà aneddoti divertenti. Il finale sarà affidato ad Andy e i Decibel, in un mini-concerto con Midge Ure, leader degli Ultravox.

Il programma ha registrato un aumento della media share, passando dal 6,4% della prima puntata al 7,08% della quinta, confermandosi un esperimento riuscito che ha portato sulla scena artisti di diverse generazioni. Tra i nomi ospiti di questa stagione figurano Cristiano De André, Paolo Fresu, e Eugenio Finardi. Ruggeri ha dichiarato di voler presentare colleghi iconici e della nuova generazione, dando voce a passioni condivise. Ha anche accennato a una possibile terza edizione.

Recentemente, Enrico Ruggeri ha pubblicato il suo nuovo disco “La caverna di Platone”, ispirato al celebre mito filosofico, che affronta temi come il libero pensiero e le guerre contemporanee. Ruggeri rende omaggio a figure come Pier Paolo Pasolini. L’artista presenterà il disco in due concerti a Milano e Roma, rispettivamente il 1° e il 3 aprile.