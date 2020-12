Enrico Papi starebbe per tornare a Mediaset (senza passare dai reality show) e la causa potrebbe essere Paolo Bonolis. Non c’avete capito niente?



A svelare questo curioso retroscena televisivo con tanto di trama a tinte thriller è stato il portale DavideMaggio.it che ha riportato in anteprima la trattativa fra Enrico Papi e Mediaset.

Secondo quanto scritto, infatti, Mediaset vorrebbe far ritornare nel proprio team il conduttore Enrico Papi che ha lavorato per loro per oltre 20 anni, prima di migrare nel 2018 nella grande famiglia di Sky alla guida del fortunato Guess My Age e del quiz in prima sera Name That Tune – Indovina la Canzone, entrambi su Tv8.

I vertici di Mediaset avrebbero offerto ad Enrico Papi la conduzione di un preserale e della nuova edizione di Scherzi A Parte, entrambe nell’ultimo periodo roccaforti di Paolo Bonolis. Ed è proprio alla luce di questo che il sito DavideMaggio.it ha lanciato una shade:

“Tra Papi e Mediaset, dunque, le trattative sono in corso, con un tempismo – oseremmo dire – un po’ “sospetto”. Scherzi a Parte e preserale sono, negli ultimi tempi, roccaforte di Paolo Bonolis, che è in fase di rinnovo contrattuale. Che sia una mossa per indebolirlo prima del rinnovo?”.

Nel dubbio Enrico Papi tornerebbe a Mediaset senza pagare la “tassa” del reality show, nonostante prima di lasciare l’azienda per migrare altrove aveva lasciato far credere a tutti di esser pronto per partecipare a L’Isola dei Famosi, facendolo annunciare dai canali social ufficiali della trasmissione. Fino al clamoroso dietrofront.