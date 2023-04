Enrico Papi, tensioni con Ilary? “Lei è intervenuta durante la pubblicità”

Con la partenza di Nicola Savino per Tv8, a L’Isola dei Famosi è arrivato Enrico Papi. Fin dalla prima puntata del reality l’opinionista è intervenuto praticamente in ogni blocco, tanto che qualcuno sui social si è anche chiesto se la cosa avesse potuto infastidire Ilary Blasi. Poche ore prima della seconda puntata Tv Blog ha lanciato un rumor gold choc su delle presunte tensioni tra la conduttrice ed Enrico Papi. Stando a quello che riporta Blogo, durante una pausa pubblicitaria del 17 aprile, la Blasi avrebbe chiesto agli autori di far tornare in carreggiata l’opinionista. Per adesso i due non hanno commentato l’indiscrezione, ma va detto che nella puntata di ieri sera Papi ha continuato a prendersi gli stessi spazi della settimana precedente.

Questo è il luogo dove Ilary rinchiuderà Enrico Papi a breve se non la smette di sovrastarla #Isolapic.twitter.com/aOTRf8L4mw — Gαвrίєℓє 🇫🇷🇬🇧🇸🇮🇦🇹 (@itsgebher) April 24, 2023

Enrico Papi e Ilary Blasi, frizioni tra i due?