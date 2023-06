Enrico Papi si apre: “Sono fluido, ma non amo le etichette, non credo alla fedeltà”

Il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi, presto anche un nuovo programma su Italia 1 e probabilmente il ritorno al timone de La Pupa e il Secchione, questo è davvero un periodo fortunato per Enrico Papi. Non solo della carriera, il conduttore ha parlato anche del suo privato e soprattutto del suo matrimonio con Raffaella in un’intervista rilasciata a Chi.

Papi e la Schifino hanno appena festeggiato 25 anni d’amore e il presentatore ha svelato dei retroscena sul suo matrimonio. Enrico ha spiegato che dopo così tanti anni insieme la passione cambia ed ha anche aggiunto che non crede nella fedeltà e che quindi perdonerebbe un tradimento della moglie. Il 58enne ha poi dichiarato di essere fluido e di non amare le etichette.

“Sono attratto dal bello e si indispettisce se mi scappa un commento. La fedeltà appartiene allo spirito, non al corpo. L’essere umano non è nato per essere monogamo. – ha continuato il conduttore – Sono ancora della stessa idea. Negli equilibri di una coppia poi, può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire.

Certo che perdonerei un suo tradimento. Se mia moglie perdonerebbe un tradimento? È una donna troppo intelligente e sa dare le giuste priorità. Noi abbiamo la fortuna di compensarci. Lei è pratica e risolutiva, mentre io sono più visionario. In alcuni momenti siamo complici, in altri amanti, in altri ancora marito e moglie, in altri amici perfetti. Se posso definirmi fluido? Assolutamente, anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre. Se di questo ho mai parlato con i miei figli? A loro ho insegnato il rispetto e suggerito di inseguire sempre la felicità. Qualunque essa sia”.