Enrico Papi paparazzato mentre bacia un volto noto (che non è la moglie)

Esattamente un anno fa Enrico Papi ha festeggiato le nozze d’argento con Raffaella Schifino e adesso è stato paparazzato mentre bacia un personaggio famoso a Formentera. In questo caso però non dovremmo sorprenderci, perché il conduttore (che si è dichiarato fluido) è stato molto chiaro, quando l’anno scorso ha dichiarato che nel suo rapporto con la moglie non ci sono ipocrisie e che per lui la monogamia non esiste: “Sono ancora dell’idea che l’essere umano non sia nato per essere monogamo. Negli equilibri di coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà come la intendiamo noi non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono, sapendo di mentire. Se perdonerei un tradimento? Certo che sì. Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente dipende dall’entità. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro“.

Enrico Papi paparazzato a Formentera, le foto del settimanale Chi.

Il presentatore de La Pupa e il Secchione è stato visto a Formentera mentre baciava Claudia Motta, vincitrice di Miss Mondo Italia nel 2021, volto di Tiki Taka e dello show Donne Sull’Orlo di Una Crisi di Nervi e anche ex naufraga de L’Isola dei Famosi. E proprio a L’Isola un anno fa si sono conosciuti Enrico Papi e la Motta: “La fuga a Formentera con la modella Claudia Motta, di 35 anni più giovane. – si legge su Chi – I due sorpresi durante una vacanza d’amore a Formentera. D’amore… vai a saperlo, sicuramente di passione. E lei, nello scomodo ruolo dell’altra, non è neanche una sconosciuta. Si tratta di Claudia Motta, romana, 24 anni, professione modella, vincitrice nel 2021 del titolo Miss Mondo Italia e “angelo” del programma Tiki Taka accanto a Piero Chiambretti“.

La giornalista di Chi ha giustamente fatto notare come mai non è corretto parlare di tradimento: “Non è giusto urlare al tradimento, neppure se fosse comprovato, ma a maggior ragione in questo caso: non sappiamo se il matrimonio del conduttore diLa pupa e il secchione (ora in attesa di partire con un nuovo programma, Tilt) con Raffaella, la madre dei suoi figli (Rebecca, anche lei 24 anni, e Iacopo, 16) sia ancora intatto, né se i due accettino, e fino a che punto, le diversificazioni extraconiugali“.