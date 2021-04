Enrico Papi tra gli anni 90 e 00 è stato tra i volti di punta di Mediaset, ma negli ultimi anni di lui si erano perse le tracce. Il conduttore ha fatto il suo comeback televisivo con dei progetti interessanti su TV8 e adesso pare tornerà al Biscione. Sembra infatti che il presentatore sarà al timone della nuova edizione di Scherzi a Parte che andrà in onda in autunno su Canale 5. In un’intervista rilasciata a Nuovo, Enrico ha svelato come mai si era allontanato dalla tv.

“Sono stato vittima di bullismo televisivo. Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è una decisione “costretta” da altre persone. Siccome per fortuna ho anche una vita privata, quando mi hanno messo nelle condizioni di dovermi allontanare io l’ho fatto con serenità e mi sono dedicato alla famiglia. Poi l’approdo a Tv8 mi ha permesso di lasciarmi alle spalle quel periodo così difficile.

Ho un’armonia familiare tale che il lockdown non ha creato problemi in famiglia. Purtroppo molte coppie non hanno retto alla connivenza forzata e si sono divise. Ma non è il nostro caso. Per noi è stata un’altra occasione per trascorrere più tempo insieme. Con Raffaella abbiamo festeggiato i 23 anni di matrimonio. Mi ha fatto innamorare il suo essere “svalvolata” come me”.